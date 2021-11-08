В Волгоградской области в двух авариях погибли люди

ДТП в Светлоярском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне Волгоградской области случились две аварии, в которых погибли люди. В Светлоярском районе 7 ноября в 14.30 на 1022-м километре трассы «Москва-Тамбов-Астрахань» 36-летний мужчина за рулем «Fiat Albea» не справился с управлением. Иномарка выскочила на встречную полосу, после чего опрокинулась в кювет, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Водитель скончался на месте происшествия.

ДТП в Даниловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Даниловском районе 49-летний автомобилист на «Ниве» в 15.37 ехал из Даниловки в сторону поселка Белые пруды. Он превысил скорость, из-за чего не справился с управлением, и влетел в опору газовой линии. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя.