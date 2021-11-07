СМИ: главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в отставку

Видимо, Дмитрий Хохлов не смог добиться понимания со своей командой: кто-то его так и не услышал. Фото: пресс-служба ФК "Ротор".

К главному тренеру волгоградского «Ротора» Дмитрию Хохлову и до этого матча были вопросы. Если не у руководства, то у болельщиков, уставших смотреть на невзрачную игру команды. Он еле удержался на своем посту после поражения от «Кубани» на домашней арене. Но после крупного проигрыша в «Хабаровске» все снова заговорили о том, что Хохлову пора в отставку. О том, что такое решение уже принято, в воскресенье вечером сообщило издание «Чемпионат». Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, СМИ заявлет, что Дмитрий Хохлов все же написал заявление на увольнение. Правда, никакого официального подтверждения этой информации нет. Более того, в интервью ТАСС гендиректор клуба Андрей Рекичинский опроверг информацию об отставке главного тренера "Ротора". А сам Хохлов заявил "РИА Новости", что увольняться не собирался.

Сам клуб пока ничего о кадровых перестановках не сообщает, команда только сегодня вечером должна вернуться в Волгоград после долгих перелетов и планировала готовиться к матчу в Астрахани.

Если Дмитрий Хохлов все же покинет клуб, он сможет спокойно продолжить выяснение отношений с «Фейсбуком» (напомним, тренер подал в суд на социальную сеть, которая блокирует посты с упоминанием его фамилии). Только кто в этом случае займется приведением в чувства игроков, неясно. Только за последний год потренировать «Ротор» помимо Хохлова успели белорус Александр Хацкевич и тренерский штаб Юрия Батуренко. Заметно оживить игру волгоградских футболистов пока не удалось никому.

Напомним, Дмитрий Хохлов возглавил волгоградский «Ротор» после того, как клуб вылетел в ФНЛ. С этим тренером сине-голубые провели уже 21 тур. Больших успехов не добились. В последнее время «Ротор» опускается все ближе ко дну турнирной таблицы. Во время последней послематчевой пресс-конференции Хохлов заявил, что кто-то в команде его не слышит, или не хочет слушать.

- У нас, что с первым голом, что со вторым, что с третьим, какие-то детские ошибки, о которых мы предупреждали, разбирали, говорили. Но кто-то, наверное, не слышит или не хочет слушать, - заявил после поражения от Хабаровска наставник «Ротора». Но о том, что он думает об увольнении, Хохлов не говорил.