В Волгограде загорелся дом-памятник на улице Ленина: есть пострадавшие

На место ЧП приехали несколько пожарных машин. Фото: Кадр с видео Сергея Островского.

В воскресенье днем в Волгограде случился пожар в доме №17 на улице Ленина в центре города. Это здание относится к объектам культурного наследия, архитекторы называют его «Дом с вазами». О пожаре сообщил волгоградский общественник Сергей Островский, который стал очевидцем ЧП. Он снял на видео, как спасатели тушат квартиру на 1 этаже, заливая ее водой из брандспойта через окно.

- Предположительно, причиной стала непотушенная сигарета, рассказал Сергей Островский. – Из здания спасатели вынесли мужчину, который вел асоциальный образ жизни. В тяжелом состоянии его отвезли в реанимацию.