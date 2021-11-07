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Происшествия7 ноября 2021 16:40

В Волгограде раскрыли зверское убийство сторожа стройбазы

Тело избитого до смерти мужчины нашли под завалами строительного мусора
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Тело нашли под завалами мусора. Фото из архива "КП".

Тело нашли под завалами мусора. Фото из архива "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде следователи раскрыли убийство, которое произошло в середине недели в Советском районе. Рядом со строительной базой под горой мусора обнаружили тело 62-летнего мужчины, который недавно утроился на строительный рынок работать сторожем. На 4 ноября у него выпало дежурство, и он решил отметить День народного единства со своим знакомым, который тоже работал на этой базе. Мужчины распивали алкоголь, а когда помутнел рассудок, начали ругаться. Собутыльник сторожа накинулся на него с кулаками и сильно избил. От ударов по лицу, голове пенсионер скончался.

Как сообщила «КП-Волгоград» и.о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, подозреваемый перетащил тело за территорию базы и спрятал под горой строительного мусора. Однако скрыть убийство не удалось, и в ходе расследования на него очень быстро вышли сотрудники следственного комитета. Мужчину задержали, суд должен будет выбрать ему меру пресечения. Дело возбудили по статье «Убийство».