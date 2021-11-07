Автомобиль разорвало на части, на водителе ни царапины: волгоградец чудом выжил в страшном ДТП

"Шевроле" рассыпался на части. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Груда железа осталась от автомобиля Сhevrolet lacetti, попавшего 7 ноября в ДТП в районе путепровода на Тулака в Волгограде. Чудом в этой аварии никто не пострадал. Возможно, благодаря тому, что сидевший за рулем перевернувшейся легковушки водитель был пристегнут и сработали подушки безопасности. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 10.25. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, устроил этот дорожный инцидент 37-летний волгоградец. Он ехал по Садовой за рулем своей «Тойоты Камри», и в дороге отвлекся от управления. В результате чего влетел в «Шевроле» - иномарка ехала в попутном направлении, и от удара перевернулась и рассыпалась на куски. На месте работали спасатели. В больницу никого из участников ДТП не увезли, хотя выглядят последствия аварии жутко.