Дожди, туманы и снег обещают волгоградцам в начале рабочей недели

Красивая, сухая и теплая осень заканчивается, начинается слякоть. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня в Волгоградской области заканчиваются нерабочие дни, а вместе с ними и теплая осенняя погода. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, уже в начале рабочей недели - 8 ноября - заметно похолодает, особенно ночью: температура упадет до нуля. А 10 ноября в Волгоградской области пойдет снег. Правда, в нескольких районах. Жители областного центра его не увидят – Волгоград в это время будет заливать сильным дождем. А по утрам область накроют туманы.

8 ноября днем в Волгограде будет туманно, облачно, ветер будут дуть до 11 м/с и меняться с западного на юго-западный. Температура воздуха будет расти от 0...+2° ночью до +10...+12° днем. 9 ноября волгоградцам прогнозируют дождь и +9…+11 днем. Среда тоже будет дождливой и пасмурной, температура днем не поднимется выше +6 градусов. Ночью на градусниках жителей Волгограда будет около нуля.