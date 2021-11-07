В Волгограде пожарным пришлось тушить горящий склон у Мамаева Кургана

Пожарные потушили все менее чем за 15 минут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Менее 15 минут понадобилось пожарным 21-й пожарно-спасательной части, чтобы потушить горящий склон у Мамаева Кургана. По непонятной пока причине со стороны Второй Продольной и ТРК «Мармелад» горела трава на площади 250 квадратных метров. Скорее всего, виной тому неосторожное обращение с огнем. Осложнил обстановку сильный ветер.

- Сообщение поступило в 10.16, а в 10.28 горение уже было ликвидировано, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Никакой информации о погибших или пострадавших во время этого происшествия нет.