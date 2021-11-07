На прививку очереди, а до коллективного иммунитета далеко: данные о вакцинации в Волгоградской области

К сожалению, привиты пока слишком мало. Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия, первая в мире зарегистрировавшая свою вакцину от COVID-19, по уровню вакцинации населения занимает 97 место на планете. Только 33,58% жителей нашей страны полностью привились от коронавируса (по данным на 2 ноября 2021 года, опубликованным на портале Яндекс Коронавирус: статистика). В Волгоградской области тоже на прививку получается загонять многих под страхом потери работы или новых ограничений. До достижения коллективного иммунитета нам еще очень далеко – мы приблизились к этой цифре пока на 49,1% (данные на 5 ноября). Напомним, считается, что регион достиг коллективного иммунитета, если как минимум 70% населения сделали прививку от коронавируса. По данным портала стопкоронавирус.рф 1 миллион 051 тысяча 205 жителей Волгоградской области полностью завершили вакцинацию.

Наряду с этим, в Испании привились 80% людей, в Португалии – 85%, в Канаде 78%, в Китае 77%, в США 59%. Мальта и Мальдивы перешагнули 90% рубеж.

Тем временем, последние недели на прививку в Волгограде выросли очереди, во многих прививочных пунктах даже закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». И хотя облздрав уверяет, что запас ее достаточный, волгоградцы не могут отыскать ее в центрах вакцинации. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал, что с понедельника, 8 ноября, новые партии «Лайта» поступят в регионы страны.