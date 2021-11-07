В Волгоградской области житель Москвы на «Мазде» устроил ДТП во время обгона на федеральной трассе

Житель Москвы неудачно обогнал иномарку на федеральной трассе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла 6 ноября в 9.14 утра на трассе Волгоград – Москва во Фроловском районе Волгоградской области. 55-летний житель Москвы ехал в столицу со стороны Волгограда на своем короссовере Mazda CX9. На 856 километре магистрали он решил обогнать ехавшую впереди «Тойоту Ярис», но не смог удачно выполнить этот маневр. Во время обгона он ударил ехавшую впереди иномарку. В результате столкновения сам он не пострадал, но водителя второго автомобиля отправил в больницу. 40-летнего мужчину забрала «скорая».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это было не единственное столкновение за вчерашний день с пострадавшими. В Волжском на перекрестке улиц Кирова и Коммунистической «шестерка» протаранила «Солярис». 21-летний водитель отечественной легковушки не уступил дорогу во время поворота налево. В ДТП пострадала девушка-водитель иномарки. 24-летней автолюбительнице помощь оказали врачи неотложки.