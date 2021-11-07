«А мат им не мешает»: за художницу, испортившую памятник архитектуры в Дубовке, вступились блогеры

Это кадр с видео, которое Каролина опубликовала у себя на страничке. Она позирует на фоне своего рисунка, который некоторые волгоградцы посчитали вандализмом.

В Волгограде второй день бурно обсуждают историю, в которую попала художница из Волгограда. Три недели назад девушка Каролина, которая занимается росписью одежды, выложила в свой инстаграм два ролика. На одном она позирует в светлой одежде на фоне белых крыльев на заброшенном здании постройки времен Царицына, в следующем рилсе показывает, как рисовала эти крылья с помощью баллончика с белой краской. Спустя три недели девушку обвинили в вандализме: мол, увлекшись искусством, блогер не обратила внимание, что испортила памятник архитектуры, а именно дом известного в начале ХХ века хлеботорговца Артамонова. Это здание постройки 1913 года под охраной государства. На нее уже хотят написать заявление в полицию.

- Ждем ролик, где горе-художница позирует у стены с зубной щеткой, - пишут про Каролину в соцсетях и телеграм-каналах. Девушку призывают привлечь за вандализм и хулиганство.

Сама она на своей страничке на это отреагировала коротко: «ну, понеслось».

Тем временем за художницу вступились блогеры. Аликбаева Ирина, к примеру, написала, что ненавидит чувство несправедливости: вся стена этого заброшенного здания изрисована непристойными рисунками, матами, именами всех, кто здесь был, вызывающими ненависть надписями и пиктограммами. И они никому не мешают, их никто не видит.

- Никто не говорит, что это правильно, но вы уж тогда про каждую закорючку пишите, - считает Ирина.