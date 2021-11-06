За сутки лжебанкиры и лжемедики обманули волгоградцев на 3,5 миллиона рублей

Каждый день в полицию поступают заявления об очередных мошенничествах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников, которые изобретают все новые способы обмана. Чаще всего звонят лжебанкиры, а домой к пенсионерам приходят лжемедики. Только за последние сутки доверчивые жители Волгоградской области лишились более 3,5 миллиона рублей. Подавляющее большинство обращений связаны с хищениями денег с банковских счетов, сообщают в пресс-службе региональной полиции.

- По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Полицейские устанавливают личности преступников, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Так, накануне 89-летней жительнице Ворошиловского района позвонила женщина с сообщением, что кто-то пытается получить доступ к ее сбережениям. Пенсионерку убедили снять все деньги и передать неизвестному мужчине для перевода на «безопасный счет». Пожилая женщина лишилась 2 миллиона 700 тысяч рублей. 46-летний волгоградец и 48-летняя волжанка сами перевели мошенникам через банкомат 380 тысяч и 600 тысяч рублей. Еще один пенсионер впустил в квартиру женщину, которая сообщила, что она медик и пришла делать прививку. Когда мужчина отвлекся, незваная гостья исчезла, прихватив его деньги.