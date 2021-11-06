Трое из 31 умерших от коронавируса волгоградцев моложе 60 лет

В сентябре в ковидных госпиталях умерли 1166 человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За минувшие сутки в Волгоградской области официально зарегистрировали 31 летальный исход от коронавируса. По данным оперштаба, 14 умерших проживали в Волгограде, 10 в Волжском. Стали жертвами ковида 13 мужчин в возрасте от 68 лет до 91 года, а также 18 женщин, трое из которых были младше 60 лет.

- Скончались двое жителей Среднеахтубинского района, по одному – в Дубовском и Камышинском, Николаевском, Новониколаевском и Палласовском районах области, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 3731 волгоградцев. Чем больше жертв регистрируется ежедневно, тем скудней становится информация о них. По данным Росстата, в сентябре 2021 года в ковидных госпиталях скончались 1166 жителей Волгоградской области. Коронавирус стал основной причиной смерти 1027 из них - это более 34 смертей в сутки. Так что цифры печальной статистики продолжат расти.