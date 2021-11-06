24 машины скорой помощи получили медики Волгоградской области

Новенькие скорые отправились в районы. Фото: АВО

Медики Волгоградской области получили еще 24 новеньких современных автомобиля скорой помощи. 6 ноября спецтранспорт передали в районы на территории 25-й больницы. Машины со всем необходимым оборудованием отправили в Камышин, Михайловку и в районы, часть из них полноприводные и смогут обслуживать труднодоступные населенные пункты, сообщили в облздраве.

- 19 спецмашин класса «B» на базе автомобилей «ГАЗ» направлены в районы Волгоградской области, еще пять «скорых» получили Камышин и Михайловка. – рассказали в комитете здравоохранения региона.

По словам заведующей филиалом скорой помощи в Камышине Светланы Шелеповой, в автомобилях «скорой» класса Б есть все, что необходимо медикам: электрокардиографы, пульсоксиметры, дыхательная аппаратура и кислород.

- Мы получили три машины, они сразу пойдут работать на линию. Они нам очень нужны, вы сами знаете какая сейчас сложная обстановка связанная с пандемией. Поэтому у нас каждая машина на счету, это будет нам огромной помощью для работы скорой помощи, - отметила Светлана Шелепова. - Мы обслуживаем город Камышин и весь Камышинский район. Разбег в радиусе 70 км, потом у нас еще очень много больных, которых мы непосредственно транспортируем в город Волгоград: это, например, и беременные женщины, которые болеют COVID.

Напомним, с 2016 года автопарк службы скорой помощи в регионе обновили на 100% и сейчас приступили к плановой замене техники, выработавшей 5-летний срок.