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Происшествия6 ноября 2021 10:58

Под Волгоградом «Лада» протаранила ограждение и врезалась в грузовик

ДТП произошло на ростовской трассе в Городищенском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ДТП пострадал пассажир легковушки.

В ДТП пострадал пассажир легковушки.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с участием отечественной легковушки и грузовика произошло в девятом часу вечера 5 ноября на ростовской трассе в Городищенском районе Волгоградской области. На 25 километре федеральной автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» направлявшийся в сторону Ростова-на-Дону водитель «Лада Гранта» протаранил дорожное ограждение, а затем столкнулся с грузовиком «Скания», сообщили в региональном главке полиции.

- По предварительной информации, 44-летний водитель «Лада 2190» не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением и впоследствии с попутно движущейся автомашиной «Скания» под управлением 58-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом ДТП пострадал 37-летний пассажир отечественной легковушки. С места аварии его на скорой увезли в больницу.