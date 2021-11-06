Волгоградский «Ротор» крупно проиграл в Хабаровске

Ротор прервал серию ничьих. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу, 6 ноября, волгоградский «Ротор» в 21 туре первенства ФНЛ потерпел поражение от «СКА-Хабаровск». Матч, который прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске, завершился со счетом 3:1.

Нападающий сине-голубых Алексей Щеткин открыл счет на 12-й минуте матча. Однако хозяева сравняли счет на последних минутах первого тайма - гол забил Александр Носов. Во второй половине встречи дубль Георгия Гонгадзе (72, 90) не оставил «Ротору» шансов на победу.

На данный момент «СКА-Хабаровск» с 37 очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. «Ротор» с 24 очками - на 13-й строке. В 22 туре сине-голубые встретятся с «Волгарем». Матч пройдет в Астрахани 13 ноября.