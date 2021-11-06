Более 3,3 тысячи заявок на догазификацию подали жители Волгоградской области

В регионе работают 33 мобильных пункта приема заявок. Фото: АВО

Программа догазификации оказалась востребованной в Волгоградской области. Жители региона подали 3371 заявку на подключение к сетям газоснабжения. Голубое топливо уже получили 276 домов, газовые сети подвели до границ еще 915 участков, сейчас работы продолжаются в самих домовладениях, сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

- До конца текущего года планируется подвести сети к 1958 домам в 181 населенном пункте. Работы продолжатся в 2022 году, - рассказали в ведомстве.

Всего же, по предварительным данным, нуждаются в догазификации в регионе более 10 тысяч домовладений. Заявки от жителей принимают в территориальных подразделениях компании «Газпром газораспределение Волгоград». На сегодня в Волгоградской области действуют 59 пунктов, из них 26 стационарных и 33 мобильных. Также можно подать заявку на сайте, при помощи Единого оператора газификации и через портал Госуслуг.