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Общество6 ноября 2021 9:39

Ремонт в горбольнице Камышина завершен на 80%

Работы полностью закончат во втором квартале 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В городской больнице Камышина ремонт завершен на 80%, одновременно с этим идет оснащение современной техникой. В медучреждении уже введен в эксплуатацию современный магнитно-резонансный томограф, при помощи которого каждый год смогут обследовать до трех тысяч человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По данным облздрава, полностью ремонт горбольницы Камышина должны завершить в первом квартале 2022 года. В планах работ - замена кровли и коммуникаций, возведение новых перегородок и стен. Сейчас в здании идут внутренние отделочные и фасадные работы. Специалисты устанавливают новое оборудование, которое позволит камышанам не ездить на обследование в областной центр. Помимо МРТ в больнице появились также новый маммограф и рентген-аппарат.