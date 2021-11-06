Ремонт в горбольнице Камышина завершен на 80%

В городской больнице Камышина ремонт завершен на 80%, одновременно с этим идет оснащение современной техникой. В медучреждении уже введен в эксплуатацию современный магнитно-резонансный томограф, при помощи которого каждый год смогут обследовать до трех тысяч человек, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По данным облздрава, полностью ремонт горбольницы Камышина должны завершить в первом квартале 2022 года. В планах работ - замена кровли и коммуникаций, возведение новых перегородок и стен. Сейчас в здании идут внутренние отделочные и фасадные работы. Специалисты устанавливают новое оборудование, которое позволит камышанам не ездить на обследование в областной центр. Помимо МРТ в больнице появились также новый маммограф и рентген-аппарат.