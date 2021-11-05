За месяц в перинатальном центре Волгограда родились 13 детей весом меньше полутора кг

В перинатальном центре выхаживают даже родившихся на ранних сроках младенцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интересной статистикой поделились сотрудники волгоградского перинатального центра №2. Они подвели итоги октября по своему медучреждению. Несмотря на все катаклизмы, пандемию и непростое время, волгоградцы не откладывают родительство, беременеют и рожают, а кто-то даже делает ЭКО. Так, в октябре в перинатальном центре появился на свет 401 малыш. При этом количество женщин, у которых акушеры приняли роды, было меньше. Просто несколько мам родили не одного ребенка. Если точнее, в этом центре родилось 7 двоен, и одна из них – в результате ЭКО. Вообще же в следствие ЭКО в этом месяце благополучно появились 11 малышей.

Мальчиков родилось больше, чем девочек: соотношение 214 против 187. Не всех мамам удалось доносить до 40 недель: в этом учреждении принимают и сложные роды. Так, в октябре раньше времени родились 73 малыша. Их пришлось выхаживать, так как четверо не весили даже килограмма, девять родились с весом от килограмма до полутора. На ноябрьских праздниках волгоградки тоже поступали в роддом, и одна из женщин даже родила королевскую двойню.

Напомним, пандемия коронавируса - не повод отказываться от своей мечты стать родителями. Волгоградкам врачи рекомендуют привиться от коронавируса еще на этапе планирования беременности. А если приятное событие не было запланировано, то вакцинироваться можно и женщинам в положении. В Волгограде беременные активно прививаются «Спутником V», чтобы защитить от тяжелых последствий себя и будущего ребенка.