В хуторе Волгоградской области выявили очаг бешенства после заражения теленка

Привить от бешенства следует всех домашних и сельскохозяйственных животных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вспышки бешенства на территории Волгоградской области в этом году фиксируют регулярно. На этот раз карантин пришлось ввести в хуторе Большом Серафимовичского района. На сайте администрации области появилось постановление о введении карантина в этом сельском поселении. Как пояснили «КП-Волгоград» в комитете ветеринарии Волгоградской области, в этом хуторе теленок, который еще был слишком мал, чтобы сделать ему прививку от бешенства, заразился этой болезнью от дикого животного. Двор, где жил заболевший детеныш, стал очагом бешенства. В радиусе 3 километров вокруг него пройдут мероприятия по ликвидации очага, а после введут карантин на 60 дней.

Специалисты комитета ветеринарии напоминают о необходимости вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных – это единственная действенная мера профилактики. Нельзя допускать контакта домашних питомцев с дикими. И своевременно сообщать ветеринару, если животное стало ввести себя агрессивно, неадекватно или неожиданно скончалось после укуса.