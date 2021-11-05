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Здоровье5 ноября 2021 16:50

В Волгоградской области будут строже наказывать антипрививочников

Людей, отказывающихся от вакцинации, хотят привлекать к ответственности
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В стране всерьез обсуждают введение уголовной ответственности врачам за участие в антипрививочных кампаниях. На медиков, заявляющих о вреде вакцинации, предлагают сообщать в следственный комитет и прокуратуру. Тем временем в Волгоградской области собираются строже наказывать тех, кто не желает прививаться, но при этом не самоизолировался дома. Сотрудники полиции и Росгвардии присоединятся к рейдам чиновников и Роспортребнадзора. В первую очередь выявлять будут тех, кто ходит на работу без прививки в тех сферах деятельности, где вакцинация обязательна. Вообще же в ближайшее время усилят все проверки за соблюдением санитарных норм и исполнением предписаний санитарного врача.

На сегодняшнем заседании оперштаба приняли еще одно решение – предложить волгоградским депутатам прописать в законе ответственность, которая будет предусмотрена за невыполнение требований санитарного врача и оперативного штаба. Безмасочников, антипрививочников любителей устроить массовые мероприятия в разгар пандемии ждут нелегкие времена.