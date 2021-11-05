В Волгограде школьники с 8 ноября 2021 года вернутся к занятиям в очной форме

Школьникам пора вспомнить, что задавали на каникулы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские школьники до последнего надеялись, что и без того длинные осенние каникулы продлят еще на неделю. Но нет, волгоградские власти решили не продлевать нерабочие дни в регионе после 8 ноября. И несмотря на то, что за неделю локдауна заболеваемость в регионе только возросла, большинство предприятий, организаций и учреждений с 8 ноября 2021 года вернутся к работе. Это касается и школ. Никаких новых правил для них не вводили, школьники будут учится в том же режиме, как и до каникул. Закрывать на карантин будут только отдельные классы или школы, в которых зафиксируют вспышку коронавируса или ОРВИ. Решения будут принимать на уровне муниципалитетов.

Напомним, 5 ноября волгоградский губернатор провел заседание оперштаба по коронавирусу. Принято ряд решений: режим нерабочих дней отменить, ограничения для отдельных сфер сохранить. Это касается сферы услуг, бытового обслуживания, спорта, культуры и ряда других - они будут закрыты. В кафе, рестораны и фитнес-клубы волгоградцев будут пускать только по QR-коду о вакцинации или недавно перенесенном заболевании. Продавать проездные на транспорт тоже будут лишь привитым и переболевшим.