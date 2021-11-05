В Волгограде проездные на общественный транспорт будут продавать только привитым

Для волгоградцев старше 60 лет сохраняется режим обязательной самоизоляции. Но подышать свежим воздухом можно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В пятницу, 5 ноября в Волгограде прошло заседание Оперативного штаба по коронавирусу. Обсуждали на нем не только продление нерабочих дней (губернатор принял решение, что с понедельника волгоградцы вернутся к работе). Но и новые ограничения, которые должны сдержать рост заболеваемости в регионе. Одно из нововведений касается работы общественного транспорта. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона, теперь продавать проездные билеты на поездку в общественном транспорте будут только обладателям сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19.

Конечно, без транспорта непривитых не оставят, они смогут пользоваться трамваями, троллейбусами, автобусами, но каждый раз покупая билет. Это касается и социальных проездных. Конечно, документ о вакцинации не будут спрашивать при продаже школьных проездных.