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Здоровье5 ноября 2021 14:28

В Волгограде проездные на общественный транспорт будут продавать только привитым

Оперштаб Волгоградской области по коронавирусу вводит новые ограничительные меры
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Для волгоградцев старше 60 лет сохраняется режим обязательной самоизоляции. Но подышать свежим воздухом можно.

Для волгоградцев старше 60 лет сохраняется режим обязательной самоизоляции. Но подышать свежим воздухом можно.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В пятницу, 5 ноября в Волгограде прошло заседание Оперативного штаба по коронавирусу. Обсуждали на нем не только продление нерабочих дней (губернатор принял решение, что с понедельника волгоградцы вернутся к работе). Но и новые ограничения, которые должны сдержать рост заболеваемости в регионе. Одно из нововведений касается работы общественного транспорта. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона, теперь продавать проездные билеты на поездку в общественном транспорте будут только обладателям сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19.

Конечно, без транспорта непривитых не оставят, они смогут пользоваться трамваями, троллейбусами, автобусами, но каждый раз покупая билет. Это касается и социальных проездных. Конечно, документ о вакцинации не будут спрашивать при продаже школьных проездных.