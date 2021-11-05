В Волгоградской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Отдыхая, не забывайте: в понедельник на работу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба и принял решение, которого многие очень ждали: о том, как регион будет жить с понедельника, 8 ноября. Волгоградские власти решили не продлевать объявленные президентом нерабочие дни. 8 ноября волгоградцы выйдут на работу и учебу. Но не все.

- 8 ноября завершается установленный Президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, - заявил Андрей Бочаров. Но так же продлил действующие в регионе ограничения в ряде важных сфер.

Например, введенные еще 30 октября требования пускать в непродовольственные магазины, кафе и рестораны только граждан с QR-кодами сохраняется. Требовать их будут и в фитнес-центрах. Тем временем закрытые на эту неделю предприятия сферы услуг, культуры спорта так и останутся закрытыми на неопределенное время, пока оперштаб не примет новые решения. Сохраняется режим самоизоляции для жителей региона старше 60 лет и более молодых, но страдающих хроническими заболеваниями. Еще одно нововведение – проездные на поездку в городском и пригородном общественном транспорте будут продавать только привитым или недавно переболевшим.