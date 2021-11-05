Запас «Лайта» - 13 тысяч доз: волгоградский облздрав говорит о хорошем запасе вакцины в регионе

Для повторной ревакцинации подходит любая зарегистрированная в РФ вакцина от COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде большой спрос на вакцину «Спутник Лайт»: в социальных сетях горожане жалуются на то, что не могут найти препарат, объехав сразу несколько центров вакцинации. Многим хочется обойтись малой кровью: сделать прививку один раз, испытать на себе побочку от вакцины один раз, получить QR-код сразу. Хотя у кого-то действительно подошел срок ревакцинации, которую рекомендовали проводить «Лайтом». Как прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве, дефицита вакцины, в том числе однокомпонентной, в области нет. На сегодня в прививочных кабинетах остается 13 тысяч доз "Спутника Лайт". В каких пунктах он остался, чиновники не уточнили, поэтому волгоградцам придется побегать в поисках по всему городу.

В комитете здравоохранения уточнили, что всего на 5 ноября в области осталось еще 280 тысяч комплектов вакцины от COVD-19. В регион она поступает партиями, в последний доставили 22 тысячи дозы «Спутника V». Это было 1 ноября. И эта вакцина, как и любая другая из зарегистрированных на территории РФ, подходит для ревакцинации и вакцинации переболевших.