В Волжском таксист на «Датсун Он-До» опрокинул иномарку на перекрестке

После удара в бок иномарка оказалась на крыше. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На уличные камеры видеонаблюдения попала авария в Волжском Волгоградской области, которая случилась 4 ноября в пятом часу вечера на на пересечении улиц Волжской военной флотилии и Мира. 28-летний водитель «Датсун Он-До» с логотипами известной таксомоторной компании выехал на перекресток с нерегулируемым движением, не уступив дорогу автомобилю «Рено Логан», у которого было преимущество. И на полном ходу ударил его в бок. Этого хватило, чтобы автомобиль французской марки опрокинулся на крышу. За рулем был 46-летний водитель, он не пострадал.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской обалсти, помощь приехавшей «скорой» понадобилась пассажиру «Логана». Врачи осмотрели его на месте, но в больницу 30-летний молодой человек ехать отказался. Подробности ДТП уточняются.