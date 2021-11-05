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Происшествия5 ноября 2021 12:43

В Волжском таксист на «Датсун Он-До» опрокинул иномарку на перекрестке

Водитель не уступил дорогу «Рено»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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После удара в бок иномарка оказалась на крыше.

После удара в бок иномарка оказалась на крыше.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На уличные камеры видеонаблюдения попала авария в Волжском Волгоградской области, которая случилась 4 ноября в пятом часу вечера на на пересечении улиц Волжской военной флотилии и Мира. 28-летний водитель «Датсун Он-До» с логотипами известной таксомоторной компании выехал на перекресток с нерегулируемым движением, не уступив дорогу автомобилю «Рено Логан», у которого было преимущество. И на полном ходу ударил его в бок. Этого хватило, чтобы автомобиль французской марки опрокинулся на крышу. За рулем был 46-летний водитель, он не пострадал.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской обалсти, помощь приехавшей «скорой» понадобилась пассажиру «Логана». Врачи осмотрели его на месте, но в больницу 30-летний молодой человек ехать отказался. Подробности ДТП уточняются.