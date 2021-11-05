Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 11:17

В Волгограде скончался Николай Филиппов, более 20 лет возглавлявший ветеринарную службу региона

Он ушел из жизни в 71 год
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Николай Филиппов более 20 лет возглавлял ветеринарную службу области. Фото: комитет ветеринарии.

Николай Филиппов более 20 лет возглавлял ветеринарную службу области. Фото: комитет ветеринарии.

Волгоградская область в это пандемийное время стремительно теряет своих жителей, в числе которых заслуженные и почетные работники региона. На 72-году жизни умер Николай Филиппов – профессор и заслуженный ветврач РФ с множеством регалий. Более 20 лет он руководил ветеринарной службой Волгоградской области, был членом диссертационного совета в ряде сельскохозяйственных вузов страны, включая волгоградскую академию. Под его руководством ученую степень получили более 10 ученых.

Соболезнования семье Николая Филиппова выразил областной комитет ветеринарии, отметив, что все знали Николая Васильевича как искреннего, мудрого оптимиста, готового поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждался.