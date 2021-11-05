Школа или удаленка: волгоградские родители обеспокоены отсутствием информации, как будут учиться дети

Школьники в Волгограде уже отдыхают две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские чаты волгоградцев взрываются от вопросов: учимся ли мы в понедельник? Приходить в школу или введут удаленку? Если у студентов вузов уже появилась какая-то определенность по поводу дальнейшего формата обучения, то школьники и их родители до сих пор в неведении. Учителя ничего не могут ответить, так решение будет принимать не школа, а власти региона. Оперативный штаб должен объявить, как волгоградцы будут жить и работать после 7 ноября.

Напомним, на Клиническом совете Волгоградской области, который состоялся 3 ноября, губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач, одна из которых – до 6 ноября представить предложения по поводу дальнейших ограничительных мер. В середине недели власти не были уверены в том, что есть целесообразность продлевать нерабочие дни в регионе еще на неделю. Правда, обстановка с ковидом за неделю локдауна лучше не стала – заболеваемость и смертность растут, несмотря на запреты и QR-коды.