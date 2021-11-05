Первые ноябрьские выходные в Волгограде будут теплыми и пасмурными

Еще три дня можно наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У волгоградцев на этой неделе очень много выходных, которые еще пока можно провести на свежем воздухе. По сообщению Волгоградского ЦГМС, 5, 6 и 7 ноября в Волгограде сохранится теплая, но ветреная и пасмурная погода. В дневные часы 5 ноября на градуснике будет +12…+14, немного похолодает в субботу – до +10…+12 днем. В воскресенье, 7 ноября днем тоже будет +13. Помешает радоваться теплой погоде только пронизывающий ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. В выходные возможны несущественные осадки.

По ночам в Волгограде в ближайшие три дня будет плюсовая температура в районе +3…+5 градусов. А на севере области ударят морозы. При прояснении по ночам будет до 4 градусов мороза.