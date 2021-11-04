Похудевший на 73 кг волжанин рассказал, как поддерживает вес

Фото из личного архива героя публикации

Летом 2018 года житель Волжского Андрей Шляхов стал одним из победителей тв-шоу «Взвешенные люди» на СТС. Ради выигрыша в 500 тысяч рублей мужчине пришлось потратить не мало физических и эмоциональных сил. Он пришел на проект с весом в 157 кг, и ему удалось похудеть на 73 кг. Андрей Шляхов рассказал в интервью passion.ru, как изменилась его жизнь после шоу и как он поддерживает форму.

Почти сразу же после окончания проекта, волжанин сменил место проживания, он перебрался в Москву. По его словам, у него складывается карьера в компании по продаже техники, в столице он приобрел квартиру. Андрей настроен закрепиться в Москве.

Волжанин рассказал, что после проекта «Взвешенные люди» многие участники снова начали набирать вес. Он не стал исключением, но увеличение массы было некритичным.

Я на самом деле сейчас вешу 96 кг, а на финале был 84, то есть прибавил 12 кг. Килограмма четыре ко мне прилипли сразу после финала, - отметил Андрей Шляхов.

На протяжении года после шоу он отказывался от тренажерного зала, в рационе у него были овощи, фрукты, мясо и рыбу. Только отражение в зеркале его не устраивало, его диетолог называл «жирный дрищ». Тогда Андрей начал ходить в фитнес-зал.

- Тренировки могут длиться и два, и три часа. Но если раньше я занимался, чтобы поддерживать вес, то теперь у меня цель - преобразиться внешне. Хочу подтянутое и натренированное тело. <...> Уже давно я позволяю себе расслабиться. Не могу устоять перед шоколадом.

До похудения у Андрея была неуверенность в себе, теперь же мужчина чувствует себя раскрепощенно, помогли этому и положительные комментарии в соцсетях.

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