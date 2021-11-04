Волгоградского губернатора перед входом в музей попросили показать QR-код

Фото: Администрация Волгоградской области

В День народного единства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сходил в музей «Россия – моя история». Глава региона провел встречу с волгоградскими школьниками. На входе в здание Андрея Бочарова попросили показать QR-код. Только когда он продемонстрировал свой сертификат о вакцинации от коронавируса, губернатор прошел в музей. Глава региона на себе проверил, как работает система проверки QR-кодов на входе в интерактивный музей, рассказали «КП-Волгоград» в администрации области

Во время встречи со школьниками открылась новая экскурсия «Смута: сила России — в единстве народа». Ее, как и другие культурные площадки, волгоградские учащиеся школ, ссузов и вузов могут посещать бесплатно по «Пушкинской карте».

- Решение, принятое Президентом, позволило молодым людям приобщиться к нашей истории, искусству, жизни народов России — это очень важно, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Карта рассчитана на молодежь от 14 до 22 лет — в нашем регионе это порядка 220 тысяч человек. Из них около 90 тысяч уже получили «Пушкинскую карту», на нее перечислены три тысячи рублей, которые позволят посещать музеи, выставки и театры на территории Волгоградской области и России, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

В Волгоградской области по «Пушкинской карте» школьники и студенты могут посетить 35 учреждений культуры.