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Здоровье4 ноября 2021 14:41

В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерла 21 женщина

Самой молодой жертве ковида было 48 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За сутки от ковида скончались 33 волгоградца

За сутки от ковида скончались 33 волгоградца

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 4 ноября был зафиксирован антирекорд по числу смертей за сутки от коронавируса. Скончались 33 человека – 21 женщина и 12 мужчин. Погибли волгоградцы средних лет и старшего возраста. Самой молодой жертвой ковида стала 48-летняя волгоградка, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Умершим мужчинам было от 65-ти до 89-ти лет, другим скончавшимся женщинам – от 51-го года до 85-ти лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Урюпинском, Алексеевском, Иловлинском, Киквидзенском, Клетском, Нехаевском, Николаевском, Палласовском, Руднянском, Старополтавском районах.

Всего за пандемию от осложнений коронавируса скончались 3670 жителей Волгоградской области.