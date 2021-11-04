В Волгограде разыскивают мужчину, ограбившего с ножом офис микрозаймов

У грабителя был предмет, похожий на нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 ноября, неизвестный мужчина ограбил офис экспресс-кредитования в Тракторозаводском районе Волгограда. В 10.00 на улице Ополченской мужчина забежал в павильон и начал угрожать работнику микрозаймов предметом, похожим на нож. Налетчику удалось похитить 12 800 рублей и скрыться. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержать злоумышленника по горячим следам сотрудникам охраны не представилось возможным.

Полиция ведет розыск грабителя. Мужчине славянской внешности на вид 20 лет, его рост 165 сантиметров, телосложение худощавое. Он был в серо-синей толстовке с капюшоном, темных штанах и кроссовках с белой подошвой, на лице была медицинская маска. Следователи возбудили уголовное дело.

- Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщить сведения в Отдел полиции Тракторозаводского района или по телефону 02, - отметили в региональной полиции.