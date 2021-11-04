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Общество4 ноября 2021 13:22

В Волгоградской области выросли цены на масло, гречку и овощи

Также подорожали яйца, творог и мука
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Гречка подорожала на 2,55%

Гречка подорожала на 2,55%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная неделя в Волгоградской области принесла новое подорожание продуктов. Продолжают расти в цене овощи. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, с 25 октября по 1 ноября на 4,66% увеличилась стоимость на картофель, килограмм в среднем обходится в 41,76 рубля. Не останавливается рост цены на огурцы и помидоры, которые соответственно подорожали на 5,12% и 5,77%. На 2,22% подрос ценник на творог, на 1,12% - на сливочное масло, на 1,35% - на подсолнечное масло, на 2,35% - на куриные яйца. Гречка подорожала на 2,55%, сахар-песок – на 1,9%, рис – на 1,31%, мука – на 2,15%.

Некоторые продукты цены стали немного выгодней, их совсем немного. На 2,27% подешевела морковь, на 3,18% - яблоки. Менее чем на 1% упал ценник на вермишель.