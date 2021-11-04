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Общество4 ноября 2021 12:38

В Волгоградской области гражданские служащие получат выходные за прохождение вакцинации от ковида

Отгулы будут оплачиваемые
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Выходные из-за прививки гражданские служащие могут перенести на отпуск

Выходные из-за прививки гражданские служащие могут перенести на отпуск

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области гражданские служащие получат выходные за прохождение вакцинации от коронавируса. Приказ об этом утвердил комитет по труду и занятости населения региона. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, по 2 дополнительных дня отдыха будут предоставляться с сохранением зарплаты за каждый этап иммунизации.

Гражданский служащий может получить выходные в день вакцинации и следующий за ним день. Либо отгулы могут перенестись к ежегодному оплачиваемому отпуску. При этом служащий должен в течение 28 дней с момента прохождения иммунизации предоставить на работу документы, подтверждающие, что он сделал прививку.