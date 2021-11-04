При пожаре в Волгоградской области погибли двое детей

Пожар возник в частном доме в Елани Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Накануне вечером, 3 ноября, при пожаре в Волгоградской области погибли дети. Огонь вспыхнул на веранде деревянного дома на улице Трудовой в рабочем поселке Елань. Сообщение о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 22.30. Спасатели прибыли на место через 6 минут. В 22.47 они ликвидировали горение, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

К сожалению, при пожаре пострадали четверо детей, двое из которых погибли. Они остались дома одни, их мать ушла распивать алкогольные напитки. Следователи возбудили на женщину уголовное дело. Причину возгорания устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, трагедия произошла из-за неисправной электропроводки. Спасатели просят волгоградцев соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий.

- Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о том, что они ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь своих детей. Ведь пожары, в результате которых гибнут дети далеко не редкость, а причиной этой гибели зачастую является оставление детей без присмотра, - отметили в спасательном ведомстве.