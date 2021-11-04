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Происшествия4 ноября 2021 10:55

В Волгограде вылетевшая на встречку «Нива» протаранила две машины

В больницу увезли одну женщину
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 3 ноября, в Советском районе Волгограда произошла массовая авария. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17.30 на улице Электролесовской напротив дома №2 по улице Антрацитной 37-летний водитель «Chevrolet Niva» через две сплошные линии выехал на встречную полосу. И в этот момент внедорожник влетел в две иномарки «Kia Rio», одна из которых была такси.

В результате происшествия травмы получила 45-летняя женщина, которая управляла одной из «Kia Rio». Скорая помощь доставила ее в больницу.

Отметим, накануне днем на улице Электролесовской произошло еще одно массовое ДТП, в котором пострадали двое водителей.