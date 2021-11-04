Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 ноября 2021 10:16

На трассе в Волгоградской области водитель погиб в смявшейся «Ладе»

Автомобиль влетел в дорожное ограждение
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП в Городищенском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП в Городищенском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вечером 3 ноября в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В 19.00 на 665-километре трассы «Саратов-Сызрань-Волгоград» в Городищенском районе 37-летний водитель за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От удара легковушку смяло, водитель от полученных ранений скончался до приезда скорой помощи.

Еще одно ДТП с погибшим случилось в Киквидзенском районе. В 17.25, двигаясь со стороны Елани по направлению к станице Преображенской, 24-летний парень на «Renault Duster» сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел в попутном направлении. В результате происшествия он погиб на месте.