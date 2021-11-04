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Общество4 ноября 2021 9:21

В Волгоградской области нашли новые месторождения полезных ископаемых

Их открыли в Светлоярском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области открыли новые месторождения полезных ископаемых. Они находятся в Светлоярском районе, где в этом году проводились работы по геологическому изучению участков недр. Специалисты открыли Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин, суглинков, отнесенные по объемам запасов полезных ископаемых к средней категории. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкомприроды.

- За счет Горного и Черновского месторождений запасы общераспространенных полезных ископаемых в регионе суммарно увеличились на 3,3 млн кубометров, - отметили в облкомприроды.

Всего за последние годы в регионе открыли 17 новых месторождений, прирост полезных ископаемых составил более 130 млн кубометров.