В Волгоградской области нашли новые месторождения полезных ископаемых

В Волгоградской области открыли новые месторождения полезных ископаемых. Они находятся в Светлоярском районе, где в этом году проводились работы по геологическому изучению участков недр. Специалисты открыли Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин, суглинков, отнесенные по объемам запасов полезных ископаемых к средней категории. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкомприроды.

- За счет Горного и Черновского месторождений запасы общераспространенных полезных ископаемых в регионе суммарно увеличились на 3,3 млн кубометров, - отметили в облкомприроды.

Всего за последние годы в регионе открыли 17 новых месторождений, прирост полезных ископаемых составил более 130 млн кубометров.