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Происшествия3 ноября 2021 20:23

ФСБ задержала двух волгоградцев, готовивших на продажу суррогатный спирт под видом известных марок алкоголя

Жидкость в бутылках не соответствовала ГОСТу и могла причинить вред здоровью многих людей
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В фургоне у задержанных нашли 1000 бутылок и 200 литров суррогатного спирта. Фото: УФСБ по Волгоградской области.

В фургоне у задержанных нашли 1000 бутылок и 200 литров суррогатного спирта. Фото: УФСБ по Волгоградской области.

Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали двух волгоградцев, которых подозревают в производстве для дальнейшей продажи фальсифицированного алкоголя на территории региона. 57-летний и 36-летний мужчина разливали в бутылки из под водки известных марок суррогатный спирт, который они закупали так же незаконно. Во время обысков у них нашли около 200 литров спирта, разлитого в 5-литровые баклакшки, а также около тысячи бутылок водки «Хортиця», «Талка», «Снегурочка» и других брендов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, подозреваемые собирались продавать свою продукцию мелкими партиями розничным покупателям. Задержали их с поличным на посту ДПС, когда они перевозили закупленный алкоголь. Уголовное дело уже возбуждено.

Напомним, этой осенью в России зафиксировано несколько случаев массового отравления людей фальсифицированным алкоголем, скончались десятки людей в разных регионах.