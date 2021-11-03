Студенты ВолГУ с 8 ноября будут учиться на удаленке

Фото: Волгоградский государственный университет

Студенты Волгоградского государственного университета с 8 ноября будут учиться в удаленном режиме. Такая форма продлится как минимум 2 недели, до 20 ноября лекции и практические занятия будут проходить в электронном формате. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ВолГУ. Посещать здание университета студенты будут только для лабораторных занятий.

- Лабораторные занятия, требующие специального оборудования, по-прежнему будут проходить в очном режиме в аудиториях университета с соблюдением рекомендаций по предупреждению COVID-19, - отметили в вузе.

Отметим, с 30 октября по 7 ноября в ВолГУ занятия для студентов проходят в формате самостоятельной работы.