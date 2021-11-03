Тепло и без осадков: какая будет погода в Волгограде в ноябрьские праздники

Выходные будут теплыми. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Совпавшие с нерабочими днями длинные ноябрьские выходные подарят жителям Волгограда теплую погоду без существенных осадков. Днем воздух будет прогреваться до 12 – 14 градусов тепла, так что горожане смогут отдохнуть на природе. Ночи будут прохладными, согласно прогнозу погоды на 4-6 ноября 2021 от Волгоградского ЦГМС.

В выходные 4, 5 и 6 ноября 2021 солнце в Волгограде временами будут закрывать облака, но подпортит теплые дни довольно сильный ветер, который будет дуть со скоростью 6-13 метров в секунду. В ночь на праздничный четверг, 4 ноября, термометры будут показывать температуру в пределах 6-8 градусов, в пятницу будет чуть прохладней, а в ночь на субботу похолодает до 2-4 градусов тепла.

В отдельных районах Волгоградской области 4 ноября пройдут небольшие дожди. 5 и 6 числа существенных осадков не ожидается. Ночью при прояснении местами подморозит до минус 2 градусов, но в основном термометры покажут от 2 до 8 градусов тепла. Днем в выходные будет тепло – от 8 до 143 градусов, а местами воздух прогреется до +16.