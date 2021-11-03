В Волгограде женщина за рулем иномарки чуть не въехала в кафе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Необычное ДТП произошло днем 3 ноября в Ворошиловском районе Волгограда. 56-летняя женщина за рулем «Hyundai Accent» на перекрестке улиц Ардатовская и Котлубанской в 12.00 не справилась с управлением при развороте. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Машину крутануло, в результате чего она протаранила «Volkswagen Polo». При этом корейская иномарка продолжила движение. Встала она только после наезда на тротуар, урну и порог кондитерской прямо напротив отдела ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. Известно, что 56-летняя волгоградка получила водительское удостоверение только неделю назад. Теперь ей придется восстанавливать свой автомобиль, у которого серьезно пострадала передняя часть.