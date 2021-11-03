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Здоровье3 ноября 2021 16:28

В Волгоградской области за сутки от коронавируса скончались 30 человек от 44 лет и старше

Погибли 16 мужчин и 14 женщин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За сутки коронавирус убил 30 волгоградцев

За сутки коронавирус убил 30 волгоградцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 3 ноября повторился антирекорд по числу смертей за сутки. Вирус убил 30 человек. Смертельным ковид остается для всех групп населения, скончались пятеро мужчин 47-ми, 48-ми, 53-х и 55-ти лет и две женщины 44-х и 57-ми лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также коронавирус оказался смертельным для 11-ти мужчин от 60-ти лет до 91-го года и для 12-ти женщин от 60-ти до 99-ти лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Быковском, Еланском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котельниковском, Нехаевском, Новоаннинском, Палласовском и Среднеахтубинском районах. Всего за пандемию в Волгоградской области скончались от ковида 3637 человек.