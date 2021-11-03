Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 ноября 2021 15:21

Жителей Камышина 2 дня вакцинировали от ковида в автобусе

От коронавируса привились более сотни камышан
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцинация проводилась с соблюдением всех требований

Вакцинация проводилась с соблюдением всех требований

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Камышина в течение двух дней вакцинировали от коронавируса в автобусе. В городе Волгоградской области работала выездная бригада. Необычный прививочный пункт действовал с соблюдением всех требований. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, автобус прошел необходимую дезобработку, помещение соответствующим образом обеззараживалась, пациенты проходили перед вакцинацией медицинский осмотр.

Автобус располагался на территории центрального рынка. За 2 дня прививку в выездном пункте сделали 120 жителей Камышина.

- Вакцинация населения в подобных передвижных пунктах организована по аналогичному принципу, как и в мобильных ФАПах, - отметили в облздраве.