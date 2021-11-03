Жителей Камышина 2 дня вакцинировали от ковида в автобусе

Вакцинация проводилась с соблюдением всех требований Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Камышина в течение двух дней вакцинировали от коронавируса в автобусе. В городе Волгоградской области работала выездная бригада. Необычный прививочный пункт действовал с соблюдением всех требований. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, автобус прошел необходимую дезобработку, помещение соответствующим образом обеззараживалась, пациенты проходили перед вакцинацией медицинский осмотр.

Автобус располагался на территории центрального рынка. За 2 дня прививку в выездном пункте сделали 120 жителей Камышина.

- Вакцинация населения в подобных передвижных пунктах организована по аналогичному принципу, как и в мобильных ФАПах, - отметили в облздраве.