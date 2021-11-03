Волгоградец с младенцем на руках пытался ограбить магазин

Грабителю-неудачнику грозит до 10 лет колонии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кировский район Волгограда снова отличился. Там, в поселке Саши Чекалина, вечером 2 ноября в небольшой продуктовый магазинчик ворвался пьяный мужчина с 4-месячным младенцем на руках. Угрожая продавщице чем-то похожим на нож, грабитель потребовал отдать ему все наличные из кассы. Но 37-летняя женщина успела спрятаться в подсобке и вызвала охрану, сообщили в региональном главке полиции.

- Женщина-кассир, несмотря на испытанный страх, деньги отдавать отказалась, успела забежать в подсобное помещение и вызвать сотрудников частной охранной организации. Испугавшись, молодой человек скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Вскоре полицейские задержали грабителя-неудачника. Им оказался ранее судимый неработающий 26-летний житель Кировского района. Он во всем сознался и заявил, что деньги ему нужны были на водку, а вовсе не на ребенка, с которым он пошел на ограбление. Тем вечером молодой отец отправился гулять со своим малышом. Пока ребенок спал в коляске, изрядно выпил. Но спиртного не хватило. Тогда папаша припарковал коляску у магазина и решил его ограбить с 4-месячным ребенком на руках. Потерпев неудачу, дитя мужчина отвез к теще, после его задержали.

Возбуждено уголовное дело. За покушение на разбой мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.