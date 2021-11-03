Волгоградский губернатор о четвертой волне коронавируса: «Штаммы «мю», «лямбда» уже проникли в Россию»

Специалистам еще предстоит изучить новые штаммы вируса, и насколько от них защищают вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает быть агрессивным и более опасным из-за новых мутаций. На Клиническом совете Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров отметил, что идет уже четвертая волна пандемии. Она особенно опасна из-за новых штаммов вируса. В России выявили новые штаммы ковида – «мю», «лямбда» и AY.4.2, их только предстоит изучить. А пациенты буквально за день после симптомов коронавируса оказываются на больничных койках.

- Буквально вчера Роспотребнадзор сообщил о том, что новые штаммы коронавируса – «мю», «лямбда» и AY.4.2. - уже проникли в Россию. Специалисты приступили к их изучению, в том числе пытаясь разобраться, как новые штаммы реагируют на имеющиеся у переболевших людей антитела и на существующие вакцины, - заявил на Клиническом совете Андрей Бочаров.

Коронавирус в организме человека стал развиваться молниеносно, инкубационный период вместо двух недель может составлять всего лишь день. А число тяжелых случаев болезни продолжает расти.

- Если на старте пандемии от начала болезни до госпитализации тяжелых пациентов проходило в среднем 8,8 суток, то сейчас - только 3-5 суток, а иногда и сутки, - отметил глава региона.

Добавим, на Клиническом совете Волгоградской области по ситуации с коронавирусом были определены новые задачи для стабилизации ситуации с ковидом.