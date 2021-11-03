Волгоградец задушил 81-летнюю соседку во время ссоры

Расследование продолжается. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В конце октября в одном из общежитий Красноармейского района Волгограда нашли задушенной 81-летнюю пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого уже задержали им оказался 36-летний сосед, который поссорился с пожилой женщиной, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, пожилая женщина 29 октября поругалась с 36-летним соседом по общежитию. Во время ссоры мужчина схватил ее за шею и душил до тех пор, пока жертва не перестала дышать. После тело 81-летней пенсионерки обнаружила соседка.