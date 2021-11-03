Двое детей пострадали в страшном ДТП в Волгоградской области

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась в этот вторник в Новониколаевском районе Волгоградской области. В третьем часу дня на дороге между райцентром и поселком Комсомольский столкнулись внедорожник Dodge Caliber и Лада – 217230. В этом ДТП пострадали четыре человека - двое детей, водитель «Лады» и 29-летняя пассажирка, сообщили в региональном главке полиции.

По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем «Додж-Калибер» ехал от поселка Комсомольский в сторону дороги «Новониколаевский – Мирный». Мужчина не предоставил преимущество движения отечественной легковушке, когда выезжал на главную дорогу.

От сильного удара «Ладу» сильно покорежило. В больницу на скорой с места ДТП увезли 35-летнего водителя отечественного авто, его 29-летнюю пассажирку и двух девочек – 4 и 12 лет.