Многие клиенты банка Уралсиб получили возможность перейти в разряд «премиум»

Премиальные пакеты услуг дают большие преимущества.

С 1 ноября банк Уралсиб снизил порог входа для физических лиц по новым премиальным программам на треть. Это означает, что пакетом Premium теперь могут воспользоваться все, у кого собственные денежные средства на клиентских счетах в банке Уралсиб (плюс размещенные в продуктах партнеров банка) составляют от 2 млн рублей. Могут быть учтены и другие, гибридные критерии (включающие расходные операции по карте, единовременные крупные поступления и портфель от 1 млн рублей). Премиальные пакеты услуг дают большие преимущества, в частности – приоритетное обслуживание в вип-зоне отделения банка, предоставление личного менеджера и доступ к другим нефинансовым привилегиям.

Клиенту Premium предоставляются карты высокой категории - Visa Signature и Masterсard World Elite, работающие с тремя валютами. Открытие счетов - с возможностью использовать до шести валют. Повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, выгодные варианты инвестирования. Кешбэк 3% (лучшее предложение на сегодня). И большое количество бонусов. Например, страхование всей семьи в путешествиях до 300 000 евро, проходы в вип-залы аэропортов, другие интересные предложения.

Для участия в программе Premium Light порог входа был снижен до 1 млн рублей. Услуги в рамках этого пакета несколько скромнее, но также предоставляют пользователям множество преференций.

Подробнее узнать о том, как включиться в программы Premium и Premium Light, что для этого необходимо, можно на сайте банка Уралсиб, по тел. 8-800-250-25-00 или у консультанта в ближайшем отделении.