Двое водителей получили ранения в массовом ДТП у завода в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 3 ноября в Советском районе Волгограда произошла массовая авария с пострадавшими. 29-летний водитель на «Toyota Camry» в 8.30 ехал по улице Электролесовской. Напротив проходных завода по производству нефтегазового оборудования он врезался в «Kia Rio» под управлением 24-летнего парня, иномарка двигалась в попутном направлении. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, от удара «Toyota» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Datsun» с 22-летним водителем.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате происшествия ранения получили волгоградцы, которые управляли «Toyota Camry» и «Datsun». Им потребовалась медицинская помощь.